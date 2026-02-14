魯比奧批聯合國未能推動解決戰事　王毅指事緣有國家追求本國優先

美國國務卿魯比奧14日在慕尼黑安全會議上批評聯合國在當今世界上的衝突中「幾乎沒有發揮作用」，亦稱基於規則的全球秩序是「一個愚蠢的想法」。緊接魯比奧演講的中國外長王毅則稱，重振聯合國是改革完善全球治理的首要任務，批評「一些國家放大差異分歧，追求本國優先」。



魯比奧表示：「聯合國依然有巨大的潛力成為令世界變得美好的工具。但我們不能忽視這一點：今天在我們面前最緊迫的問題上，它沒有答案，也幾乎沒有發揮作用。它無法解決加沙的戰爭。」

他續稱：「我們不能將所謂的全球秩序置於我們人民和國家的重大利益之上。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2026年2月14日在慕尼黑安全會議上發言（Reuters）

魯比奧還表示，基於規則的全球秩序是一個「被濫用的詞語」，而認為這種秩序「會取代國家利益，我們將生活在一個無國界的世界，人人成為世界公民」的想法是「愚蠢的」，這種看法「既忽視了人性，也忽視了五千多年有記錄的人類歷史的教訓」。

王毅則在演講中表示，改革完善全球治理首先需要重振聯合國。他表示，聯合國是各國迄今注入最多心血的和平工程，如果沒有聯合國，世界將重回弱肉強食的叢林時代，呼籲重振聯合國主導地位，恪守聯合國憲章宗旨，提升聯合國體系效能。

中國外長王毅2月14日在德國出席慕尼黑安全會議（Reuters）

他還表示，現今國際體系發揮作用不夠的原因在於「一些國家放大差異分歧，追求本國優先，熱衷陣營對抗」，稱「維護國際協調和合作，應當求同存異、合作共贏。有差異才需要對話與合作」。