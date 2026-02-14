慕尼黑安全會議登場　「舊世界秩序已死」彰顯歐美分歧抑或共識？

慕尼黑安全會議2月13日起在德國登場，跨大西洋關係裂痕是各方關注焦點之一。自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再入主白宮後，美歐過去一年在各種議題上的分歧愈來愈大。 然而，這分歧現在似乎反過來造就一種雙方同意的共識。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）出發與會前發表的言論，與東道主德國總理默茨（Friedrich Merz）在開幕式致辭時皆不約而同地提出相同的主題－「舊世界秩序已死」。



美國態度緩和 大打美歐合作牌

一年前，美國副總統萬斯（JD Vance）在同一場合對歐洲盟友進行猛烈抨擊，指責它們推行左傾的國內政策危及西方文明，並且不承擔自身國防的責任，震驚在場政要。他的強硬態度反映美國接下來的對歐政策，雙方在俄烏戰爭、北約責任、文化議題上皆有嚴種分歧，甚至在格陵蘭問題出現互相對立的狀態。

一年後，歐洲領導人嚴陣以待，準備迎接充滿對抗性的慕尼黑安全會議，但美國釋出訊號卻相對緩和。去年大罵歐洲各國的萬斯未有與會，改由魯比奧代表美方出席會議。

魯比奧12日晚登機赴德國前派「定心丸」，稱美國與歐洲關係密切，無論是文化傳承還是個人淵源，雙方都有深厚的聯繫。但也提及美歐關係乃至全球地緣局勢再不可以回到從前的狀況。他強調：「世界正在我們眼前快速變化，舊世界（秩序）已經不復存在。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2026年2月14日在慕尼黑安全會議上發言（Reuters）

外界起初分析，他很可能會採較緩和的方式表達與萬斯類似的訊息。然而，魯比奧14日在會議上發表演說進一步重申闡述其立場時，反而大打「美歐合作牌」。他在講話伊始便肯定美歐同盟的歷史意義，強調美國與歐洲「屬於同一世界」。他表示：「在跨大西洋時代終結的新聞鋪天蓋地之際，這既不是我們的目標，也不是我們的願望。」

針對「舊世界秩序已死」的言論，魯比奧重申舊世界秩序的全球機構必須進行「改革」和「重建」，重申歐洲必須承擔更多抵禦地區威脅的責任，但語氣比起一年前大幅緩和。他強調，美國們需要能夠自衛的盟友，美方無意尋求跨大西洋關係分裂，而是希望重振存在已久的舊友誼。

慕尼黑安全會議結束後，魯比奧還將特別會到訪與特朗普關係好、常與歐盟立場不一的匈牙利以及斯洛伐克。

一種共識兩種表態

另一邊廂，默茨13日發言呼應到魯比奧的「舊秩序已死」言論，他感嘆道：「基於權利與規則......的世界秩序已不復存在。」然而，這種對國際秩序的共識，並不代表德國乃至歐洲認同美方的立場。

默茨在演講時把矛頭指美國，非常明確地指出美國的MAGA（讓美國再次偉大）文化之爭並不適用於歐洲，強調歐洲相信自由貿易而非關稅和保護主義，並將堅守美國已相繼退出的氣候協議和世界衛生組織（WHO）。他更在演說中一度罕有地轉用英語發表強烈措辭，稱「在大國角力的時代，即使是美國也無法單打獨鬥。」

2026年2月13日，美國國務卿魯比奧（左）出席慕尼黑安全會議時，與德國總理默茨（右）見面（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）日前也大力批評美國，警告歐洲應該做好準備應對美國更多的敵對行為，並應將「格陵蘭時刻」視為一個警號，形容特朗普政府公開反歐，並試圖分裂歐盟。他表示，當歐盟面臨明顯的侵略行為時，歐盟不應該屈服，也不應該試圖達成和解。

儘管美歐在不少議題的觀點大相徑庭，但他們仍在會議間隙會面，討論包括俄烏戰爭、格陵蘭問題在內的各種事宜。

俄烏和平談判、格陵蘭問題成焦點

俄烏戰爭一如過去數年，仍然是慕尼黑安全會議主要聚焦議題之一。然而，美國《政治報》（Politico）引述6名歐洲官員稱，他們預計歐美各國或會藉慕尼黑安全會議發表團結聲明，但不會有太多具體成果。

澤連斯基13日回應《政治報》記者提問時，稱他將在慕尼黑安全會議上強調烏克蘭對防空系統的需求，並重點介紹烏方為籌集戰場無人機生產資金而出口武器的努力。他隨了會與歐洲各國領導人舉行場邊會晤外，也會於14日與魯比奧會晤商討俄烏和平事宜。

據兩名歐洲官員和一名美國高級官員，美方已明確告知烏克蘭，在俄烏達成結束戰爭的全面協議前，美國不會最終敲定對保護烏克蘭安全保障協議。然而，由於俄羅斯堅持要控制烏方願放棄的頓巴斯地區（Donbas），使和平進程陷入僵局。

烏克蘭似乎面臨愈來愈多來自美國的壓力，澤連斯基上週表示，由於美國今年11月將舉行中期選舉，特朗普政府希望在今年夏天前結束俄烏戰事。英媒此前更報道，澤連斯基在美國壓力計劃2月24日，宣布總統選舉及與對俄達成和平協議的全民公投計劃，但隨即遭他否認。

澤連斯基13日被問及對與魯比奧會晤有何期待時，他簡短回應：「我不知道，這取決於他。」

圖為2026年1月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問立陶宛時會見記者。（Reuters）

先前引起牽然大波的格陵蘭問題在會議首日未有重大進展，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭自治政府首相尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）13日在慕尼黑安全會議期間與魯比奧進行了會晤。

尼爾森在會後於社交媒體X表示，會晤具建設性，稱有關格陵蘭問題的高級別工作小組將繼續開展工作；魯比奧此前曾表示，對有關格陵蘭問題的談判進度感樂觀。特朗普13日則在白宮告訴記者，稱美國們與歐洲各國相處得很好，將拭目以待相關談判​​談判進程。

中國將扮演何種角色？

在美歐關係愈趨不確定的時刻，中國將在所謂的「新世界」會扮演何種角色？美媒分析指，美國的離去、歐洲的自主似乎並不意味着，歐方將與中國結盟。

默茨雖然大力批評美國，但同時也表達出對華強硬的態度，並以中國使用稀土出口管制影響德國工業為例，指責中國將經濟依賴「武器化」，並警告指中國可能很快就能與美國匹敵。

對此，有出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅會晤法德兩國外長時重申，中歐雙方是夥伴而不是對手，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。中國的發展是歐洲的機遇，歐洲的挑戰不是來自中國。

中國外長王毅2026年2月14日在慕尼黑安全會議上演講（Reuters）

王毅強調，希望德法作為舉足輕重的歐盟大國，從自身利益和歐盟整體利益出發，推動歐盟樹立客觀、全面對華認知，奉行理性、務實對華政策，堅持中歐夥伴關係定位不動搖。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦，深化務實合作，團結應對全球性挑戰。