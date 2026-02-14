慕尼黑安全會議｜魯比奧稱「舊世界已逝」　美媒：成美歐少數共識

慕尼黑安全會議2月13日起在德國慕尼黑舉行，美歐關係備受關注，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在出發時向傳媒說道「世界在我們面前轉得很快，舊世界已逝去了，老實說。」他並指現時生活在地緣政治新時代。美媒形容，此成為美歐之間如今少數的共識之一。



2026年2月13日，美國國務卿魯比奧（左）出席慕尼黑安全會議時，與德國總理默茨（右）見面（Reuters）

魯比奧接受傳媒採訪時，說道「我認為他們（歐洲）想知道我們的方向，我們想去哪裡，以及我們希望與他們攜手共進」，他指「世界在我們面前轉得很快，舊世界已逝去了，老實說（The old world is gone, frankly），我成長的世界已不復存在，我們生活在一個地緣政治新時代，這將要求我們所有人重新審視未來格局及我們各自角色。」

他稱已與許多盟友私下有過這類對話，希望在慕尼黑安全會議朝此方向推動前進。

美媒把這番話與德國總理默茨（Friedrich Merz）在慕尼黑安全會議的發言對比，在會議上，默茨也談到類似的「世界秩序不復存在」。

在演講期間，默茨指近年來目睹世界局勢日益緊張和衝突加劇，例如是俄烏戰爭，他訴說世界秩序正被破壞，「這個秩序，儘管它在其鼎盛時期也存在缺陷，已不復存在。」

他其後並把矛頭指向美國，指美國的MAGA（讓美國再次偉大）文化之爭並不適用於歐洲，「我們不相信關稅和保護主義，而是相信自由貿易」，他並警告指「在大國角力的時代，即使是美國也無法單打獨鬥。」

2026年2月13日，德國慕尼黑，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）期間發表演說。（Reuters）

美媒報道形容在以美國為首機構、聯盟所支撐的舊世界秩序正瓦解一點上，美國似乎與各方立場一致。

在關於秩序瓦解後歐洲將走向何方的議題上，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）主張歐洲要獨立自主，他稱在新地緣政治環境下，歐洲必須成為一股地緣政治力量。