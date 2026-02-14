王毅談中美：特朗普非常尊重習近平與中國人　但也有人想打壓中國

中國外長王毅2月14日在出席慕尼黑安全會議時表示，美國總統特朗普（Donald Trump）非常尊重中國國家主席習近平與中國人民，他形容是令人感到欣慰，但不見得所有美國人都是這麼想，他指同時看到有些勢力千方百計地要打壓中國。



王毅在會議對談環節時稱，中美兩個大國如何相處事關國際局勢的根本走向，他指中方始終是從對歷史、對人民、對世界負責的角度來看待和對待中美關係。

他隨後談到「讓我們感到欣慰的是，特朗普總統非常尊重習近平主席，也尊重中國人民，他明確地表示美中攜手可以解決世界上的重大問題，兩國元首可以使中美關係發展得更好。」

中國外長王毅2月14日在德國出席慕尼黑安全會議（Reuters）

他同時指並非所有美國人這麼認為，「但是，是不是美國所有人都這麼想？可能不見得，我們看到有些勢力，有些人，還在千方百計地要打壓，遏制中國，還在不擇手段攻擊和污衊中國。」

他當天也講述中美關係面臨的兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，稱這對中美和世界而言無疑是善莫大焉。

中國外長王毅2026年2月14日在慕尼黑安全會議上演講（Reuters）

他指另一種是同中國脫鉤斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃台灣獨立、分裂中國，踩踏中國的紅綫，那將導致中美陷入對抗。他稱歷史是在曲折中向前發展，中美關係前景是光明的，相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇。