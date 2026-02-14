王毅發言談台灣問題：慫恿分裂將導致中美陷對抗　再批高市早苗

慕尼黑安全會議2月14日繼續舉行，中國外長王毅在出席會議時稱，慫恿策劃台灣獨立、分裂中國，踩踏中國的紅綫，將導致中美陷入對抗，他並再次批評日本首相高市早苗的涉台言論。



王毅在會議上談到中美關係、中歐關係、烏克蘭問題等。綜合路透社、《衛報》報道，在對美關係上，他指能否最終實現這一目標取決於美國，他稱對特朗普近期的言論中「展現出對習近平和中國的尊重」感到鼓舞。

央視新聞指，王毅也指出中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，這對中美和世界而言無疑是善莫大焉。

他稱另一種是同中國脫鉤斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃台灣獨立、分裂中國，踩踏中國的紅綫，那將導致中美陷入對抗。他稱歷史是在曲折中向前發展，中美關係前景是光明的，相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇。

中國外長王毅2026年2月14日在慕尼黑安全會議上演講（Reuters）

在發言時，王毅又談到中國仍然是「亞洲和平的重要支柱」，同時承認存在挑戰，他批評日本首相高市早苗早前關於台灣的言論，指言論直接挑戰中國的主權，直接背棄它對中國的承諾，14億中國人都不能接受。

他稱「不久前，日本的現職首相公開聲稱台海有事就構成日本可以對外行使集體自衛權的危機存亡事態，這是80年來（日本現職首相）第一次公開講這種話，直接挑戰中國的主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的二戰的秩序，直接背棄它對中國所做出的一切承諾，我們當然不認同，14億中國人都不能接受。」

圖為2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部，為該黨當選候選人的名字貼上紅花。（Reuters）

王毅：中歐是夥伴不是對手

央視新聞報道，王毅在在談到中歐關係時表示，中歐是夥伴，不是對手，他引用孔子的一句名言「君子和而不同」，表示希望中歐雙方都能夠行君子之事，走君子之道。

他稱中歐應攜起手來共同踐行多邊主義，共同維護聯合國權威，共同反對單邊霸淩，共同抵制陣營對抗。