日本大阪道頓堀發生持刀傷人案1死2傷　疑兇落網

據共同網報道，日本大阪府警方2月15日（周日）發布消息指，大阪市繁華的商業街道頓堀14日晚上發生一宗持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一名來自奈良縣的17歲少年不幸身亡。疑犯逃亡後數小時被捕。



據朝日新聞報道，15日午夜前後，一名路人撥打110報警，表示大阪市中央區心齋橋一棟建築物內有人被刺傷。

大阪道頓堀發生持刀傷人事件：

據大阪府警方消息，來自奈良縣田的一名17歲青年胸部及其他部位被刺傷，當場死亡；另有兩名男子受傷送院。

大阪府警方認為，一名20多歲的男子在持刀行兇後逃離現場，正以涉嫌謀殺和企圖謀殺罪進行追捕。日本放送協會（NHK）其後報道，疑犯已經被捕。

調查人員表示，初步判斷事件可能是熟人之間發生爭執。

據共同網報道，警方封鎖了現場，多輛消防車和警車停在路邊，現場一片混亂。一名二十多歲的男子目睹了被刺傷的男子倒在地上流血。他表示： 「親眼目睹這種事發生，真是太可怕了。」

事發地點位於大阪市南區繁華的商業街道頓堀附近。警方封鎖了事發現場周圍的交通，路過的遊客紛紛駐足圍觀。