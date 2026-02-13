日本嫖客將被罰了？政府擬修訂賣春防止法　業者：反推女性落火坑

日本法務省近日放出一條不算長、但分量不輕的消息：將在本年度內召開有識者檢討會，討論《賣春防止法》的規管方式。討論的焦點很明確——要不要把「嫖客」也納入處罰範圍。這條新聞乍看普通，但實際上觸動的是日本性產業運行了近70年的一套制度邏輯。



先把歷史背景講清楚，1956年制定、1958年施行的《賣春防止法》，是在廢除公娼制度的背景下出台。立法時既要回應社會對國家「公然管理性交易」的反感，又不願大規模把女性送入監獄，於是形成了一種折衷安排：法律在原則上否定賣春，但刑罰重點放在「經營結構」上。

換句話說，拉客、介紹、提供場所、組織控制他人賣春，這些行為可以判刑；但單純的買與賣本身，並沒有直接刑責條款。賣方若涉及勸誘行為，通常面臨6個月以下有期徒刑或2萬日圓（約1000港元）以下罰款；至於嫖客——長期沒有對應刑責。

這就形成了一個我們外國人看着有點擰巴的結構：日本法律有法律原則上否定賣春，但真正容易被處罰的，是站在街頭的那一方的經營者，而不是掏錢的一方，要知道我們常說的，沒有買賣（買方），哪來傷害呢？

與此同時，日本還有一套「風俗營業法」。只要在指定區域經營，與學校保持距離，依法納稅，從業者成年，形式上不構成「本番行為」，相關業態就可以存在。東京歌舞伎町、大阪飛田新地、福岡中洲，這些地方的風俗產業早已成為城市的一部分……所以日本既不是徹底禁止，也談不上完全合法化，而是停在一箇中間模糊狀態：法律否定，現實卻在運行。

只是這幾年，日本街頭「客待ち」（站街女）在部分城市重新變得明顯。警方一邊抓，一邊反覆告知「賣春目的的客待行為是犯罪」。但效果並不徹底。大阪甚至把部分路面刷成黃色，試圖形成震懾。現實卻像打地鼠，壓下去又冒出來。

關西電視的報道裏有一個細節，很有畫面感。一名男子從酒店出來，被記者問及是否買春，他大方承認，還順便講起「技巧」。比如談價格不直接說錢，而用暗語。「イチゴーいける？」——聽上去像在說士多啤梨，其實是1萬5000日圓（約750港元）的意思。「イチ」是1，「ゴー」來自five的發音，合在一起就是「1-5」。類似的還有「ニゴー」（2萬5），「サンゴー」（3萬5）。聽起來像在點飲品，實際是在報價。

為什麼這麼說？因為只要不把「錢」和「性行為」說得太明白，執法上就多了一層模糊空間。而且雙方只要堅持「自由戀愛」，酒店的錢是「場所消費」，個人關係出於自願，警方蒐證和定性都變得困難，何況阿Sir自己也是消費者。這就是日本長期存在的一種執法狀態——只要條文清楚，執行講分寸。只要不涉及未成年人、強迫、黑社會組織，很多案件停在邊界線上。

這次法務省之所以動念頭，是因為有人認為，單罰賣方，等於默認需求端不承擔責任。既然法律說賣春違背尊嚴，那為什麼掏錢的一方可以置身事外？把買方納入刑責，被視為一種「糾偏」。

但反對意見也不小。比如上面那名受訪男子的說法很典型：如果處罰買方，交易會更地下化，女性可能跑到海外更危險的海外市場「出稼ぎ賣春」。聽起來像是在為女性擔心，也是一種自我合理化——把消費行為解釋成「幫助」。

支援團體的擔憂更現實：一旦街頭風險提高，交易可能轉移到SNS、通訊軟件等更隱蔽的渠道。問題的根源往往在債務循環，比如男公關文化帶來的高額消費。單靠刑罰，很難觸及這些結構。

日本律師之間的爭論更直白。一種觀點認為，如果要公平，就必須把買賣雙方都直接定為違法，但警方是否有足夠人力全面查處？會不會反而把交易推向更深的地下？另一種觀點則強調，法律本身具有價值宣示作用，70年過去，是時候重新思考是否要明確表態。

所以這場討論，其實不是簡單的「要不要罰嫖客」。它牽涉三個層面：歷史上形成的折衷結構，現實中的灰色運作，以及執法能力的邊界。

目前只是宣佈召開檢討會。是否修法、修到什麼程度、何時通過、執行力度如何，都沒有答案。日本法律體系裏，其實也存在可以追究「客人」的條款，只是長期幾乎不動用。即便條文修改，真正改變生態的，仍然是執行時的尺度。

日本這個國家有一個很典型的特徵：原則寫得很端正，現實運行留有空間。過去70年，這種平衡一直在。現在要不要動它，還需要時間。如果哪一天，街頭不再有人用「イチゴー」（1萬5千日圓的意思）這種聽起來像點單的暗語談價，那才算真的變了。至於這一天會不會到來，目前還只是一個討論中的問題。

