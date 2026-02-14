日本扣押一艘中國漁船並逮捕船長　日媒：晚上已獲釋

日本水產廳九州漁業調整事務所2月13日宣布，以涉嫌在長崎縣近海的專屬經濟區（EEZ）不服從停船命令並駕船逃逸、違反《漁業主權法》為由扣押了一艘有11名船員的中國漁船，並當場逮捕47歲的中國籍船長。水產廳同日晚上表示，船長已提交承諾支付擔保費的保證書，並已獲釋。



2026年2月12日，日本長崎縣，一艘中國漁船被指在日本專屬經濟區（EEZ）作業，因未聽從停船命令並駕船逃離遭日方扣押，47歲的中國籍船長亦被當場逮捕。圖為日本水產廳巡邏船「白鴎丸號」。（日本水產廳官網）

據報道，逮捕日期為12日。這是日本水產廳今年首次扣押外國漁船，也是自2022年以來首次扣押中國漁船。

13日晚上，水產廳宣布，在船長提交繳納保證金的書面擔保後，已將其釋放。

此前，農林水產大臣鈴木典一在內閣會議後的記者會上表示：「我們將繼續採取堅定立場，防止和遏制外國漁船的非法作業」，並強調他將努力查明事件真相。

12日，中國籍船長因涉嫌拒絕服從漁業檢查員的檢查指令，並在長崎縣五島市女島燈塔西南約170公里處逃逸而被捕。