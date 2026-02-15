歐媒民調：近半受訪美國人認為　2031年前或爆發世界大戰

《政治報》（Politico）歐洲版2月13日公布一項民意調查結果顯示，有近半受訪美國人認為世界大戰「可能」或「很有可能」在2031年前爆發，反映全球不穩定情緒正在蔓延。



《紐約郵報》14日報道，《政治報》歐洲版2月6至9日在美、英、法、德及加拿大分別訪問2000名民眾，其中在美國，有46%受訪者稱「可能」或「很有可能」在五年內爆發世界大戰，比去年3月進行的同類調查增加8個百分點。

報道提到，美、加、英、法民眾憂慮全球衝突的人數自去年3月起上升，43%受訪英國及法國民眾覺得在不久的將來或出現世界大戰，其中英國的增幅最大，由去年的30%急升至43%。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

不過德國民眾的情緒則較為樂觀，有25%受訪者表示認同世界大戰在短期爆發的可能，但與去年的23%相若，而且覺得不會發生的可能則由34%急增至40%。

民調亦顯示，受訪美國民眾覺得華府在未來五年內捲入戰爭；加拿大受訪者則稱美國會向渥太華宣戰；至於歐洲三國的受訪民眾認為世界大戰的最大威脅是俄羅斯。另外除了美國，其餘四國有超過一半受訪人士都表示有需要加強國防開支，惟他們都普遍不認同從削減其他預算以作幫補。