德國防長：美國威脅吞併格陵蘭損害北約　歐美關係如婚姻總有危機

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）2月14日出席慕尼黑安全會議時表示，傳統盟友美國威脅要吞併格陵蘭對北約（NATO）帶來莫大傷害。當被問到美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日較早前的發言時，皮斯托里烏斯指美國與歐洲盟友現時處於的緊張關係，就好像「每段婚姻都會經歷危機」（every marriage has crises）一樣。



據英國《衛報》報道，皮斯托里烏斯在其發言中譴責美國對格陵蘭採取的強硬態度。

皮斯托里烏斯表示：「北約最大的盟友竟然威脅並質疑另一個盟友的領土主權和完整性。這簡直令人難以置信，這損害了北約……這個人類歷史上最成功的聯盟。」

皮斯托里烏斯指，美國開始將目光從歐洲轉移並不完全出乎意料，因為「坦白說，讓美國來保障我們的安全從來就不是常態，而始終是個例外。當然，特殊安排不可能永遠持續下去。它們本來就不是用來維持的。」

皮斯托里烏斯強調，本周舉行的北約部長級會議讓他覺得歐洲正變得更加務實，也讓他看到了樂觀的理由。

皮斯托里烏斯坦承：「美國已經非常明確地表明這種新的責任分擔方式，而歐洲正採取行動。北約正變得更加歐洲化，以便能夠繼續保持跨大西洋的性質。」

2026年2月14日，德國慕尼黑，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席慕尼黑安全會議（MSC）時發表演說。（Reuters）

在魯比奧的發言後，皮斯托里烏斯向美媒表示，歐美現時的緊張關係彷如「每段婚姻都會經歷危機」一樣。他認為，面對婚姻危機，你「要麼戰鬥，要麼逃跑」。

不過，皮斯托里烏斯也表示，他「讚賞魯比奧演講中令人安心的語氣，他再次強調……我們擁有共同的根基，我們的人民共同譜寫了歷史」。

在2025年的慕尼黑安全會議上，美國副總統萬斯（JD Vance）對歐洲盟友發出猛烈的抨擊，外界高度關注魯比奧今年發言對歐洲的態度。

2026年2月14日，德國慕尼黑，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）參與慕尼黑安全會議（MSC）期間出席一個協議簽署儀式。（Reuters）

皮斯托里烏斯如釋重負地表示：「我認為今天早上的語氣對我而言至關重要，因為它清楚地表明，他們（美方）希望並且正在共同面對未來的挑戰。」