美媒：美國防部不滿Anthropic限制AI軍事應用　擬終止合作

美媒Axios報道，美國國防部正考慮終止與人工智能公司Anthropic的合作關係，原因是雙方在AI軍事應用限制上存在分歧。



美國國防部敦促AI實驗室允許軍方將其工具用於「所有合法用途」，包括武器研發、情報收集和戰場作戰等敏感領域，但Anthropic堅持反對對美國人大規模監視以及完全自主武器（fully autonomous weaponry）使用。經過數月談判，國防部已感到不耐煩。

《華爾街日報》此前報道，美軍在擄獲委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）的行動中，曾使用Anthropic的人工智能工具「Claude」，顯示AI模型正逐步在五角大廈獲得實際運用。

知情人士透露，美軍在擄獲馬杜羅的行動中，曾使用Anthropic的人工智慧工具「Claude」。（示意圖/unsplash@solenfeyissa）

Anthropic的使用準則明文禁止將Claude用於促成暴力、開發武器或進行監控。知情人士指出，此次行動中對Claude的運用，是透過Anthropic與資料公司Palantir Technologies的合作進行，而國防部與聯邦執法機構一直在使用Palantir的工具。

報道引述一位高級政府官員透露，國防部或減少與Anthropic合作，甚至徹底終止合作。但他坦言，目前很難迅速找到替代「Claude」的工具，因在專門的政府應用方面，「其他公司的型號都落後了」。

Anthropi公司的「Claude」是國防部引進其機密網絡的首款工具。值得關注的是，OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini和xAI的Grok都在非機密環境中使用，然而這三家公司都同意取消適用於普通用戶的防護措施，以便與國防部合作。

美國國防部正在與他們談判進入機密領域，並聲稱堅持用於「所有合法用途」的標準，據悉三家公司中已有一家同意這些條款。