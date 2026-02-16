歐洲5國指納瓦利尼遭俄毒殺　魯比奧：沒理由質疑報告

英國、法國、德國、瑞典和荷蘭於2月14日發表報告，稱俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2024年2月服刑期間死亡，是遭到俄羅斯政府以箭蛙的毒素殺害。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於15日表示，這是一份「令人不安」的報告，美方沒有理由提出質疑。



2026年2月15日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問斯洛伐克期間會見記者。（Reuters）

魯比奧在訪問斯洛伐克期間，就歐洲5國的報告發表評論，稱美國了解納瓦利尼的案件，沒有任何理由質疑這份報告。當被問到為何美國沒有加入時，魯比奧稱美國選擇不參與，但並不意味著美方不同意這個結果，又指部份國家會根據他們收集到的情報採取行動。

英國、法國、德國、瑞典和荷蘭於14日表示，根據納瓦利尼遺體樣本的分析，確定存在地棘蛙素（epibatidine），該毒素存在於南美毒箭蛙體內，但並不存在於俄羅斯境內。俄羅斯政府一直否認毒殺納瓦利尼，對於歐洲5國的報告，俄方批評是「西方宣傳騙局」。