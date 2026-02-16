法國親極右青年遭襲身亡　司法部長指極左勢力釀禍端

法國一名親極右翼的青年在致命毆打事件中遭重創身亡，引發國內政治緊張局勢升級，司法部長達爾馬寧稱國內「極左勢力」是幕後黑手。



法媒報道，23歲的法國青年昆汀星期四（2月12日）在里昂市東南部的襲擊事件中受傷，檢方星期六（14日）證實他因傷勢過重死亡。當局已就涉嫌加重過失殺人罪展開調查。

達爾馬寧星期天（15日）接受法國媒體採訪時說：「極端左翼勢力顯然是兇手。」

他同時指責包括國民議會最大左翼黨派「不屈法國」在內的激進左翼政治人士，稱他們的言論主張暴力行為。

「不屈法國黨等極左組織發表的言論，不幸導致社交網絡乃至現實世界中暴力行為失控蔓延。言語能殺人。」

每年3月21日是消除種族歧視國際日。在這個週末，法國數萬人周六（22日）上街遊行，抗議種族主義和極右勢力崛起。（Reuters）

里昂檢方尚未公布案件具體細節。據親極右翼的「復仇者組織」（Nemesis）稱，昆汀在為「復仇者組織」抗議者提供安保時，遭「反法西斯」活動人士襲擊。

示威活動地點在巴黎政治學院裏昂分校，旨在抗議歐洲議會議員、不屈法國黨成員哈桑（Rima Hassan）。昆汀家屬的律師說，他似乎遭到「組織嚴密、訓練有素的武裝人員伏擊，對方人數遠超我方，部分人蒙面掩飾身份」。

法國極右翼政黨國民聯盟前黨魁勒龐在X平台發文稱，「製造此次私刑的蠻族」應被繩之以法。

勒龐因貪腐被定罪，但仍希望2027年參選總統。

隨着大選臨近，法國極右翼與激進左翼的緊張關係持續升級。里昂發生襲擊事件後，中間派總統馬克龍呼籲保持冷靜和克制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

