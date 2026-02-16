美媒：美國防部威脅懲罰Anthropic　不滿限制AI軍事應用

美媒屢傳出美國國防部與人工智能（AI）公司Anthropic出現分歧的消息，指美國防部不滿該公司限制其對AI模型Claude的軍事應用，美媒Axios於2月16日引述不具名的美方高級官員指，美國防部威脅懲罰Anthropic。



報道引述不具名的美國國防部高級官員指，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）接近切斷與Anthropic的商業聯繫，將這家人工智能公司指定為「供應鏈風險」，此將意味任何想與美國軍方做生意的人都要切斷與該公司的聯繫。

該官員指「我們一定會讓他們（Anthropic）為逼我們這麼做付出代價。」

2025年12月6日，美國加州，圖為防長赫格塞斯發表講話。（Reuters）

Anthropic旗下AI模型Claude是目前美國軍方機密系統中唯一用的AI模型，並且在許多商業應用領域處於領先地位，美國國防部官員對Claude的能力給予高度評價，但兩方就Claude的使用條款展開數個月的激烈談判。

美國國防部敦促該AI公司允許軍方將其工具用於「所有合法用途」，包括武器研發、情報收集和戰場作戰等敏感領域，Axios報道指，Anthropic準備放寬目前使用條款，但要求確保其工具不會用於大規模監視美國公民，或用於研發無需人手即可發射的完全自主武器。

《華爾街日報》此前報道，美軍在擄獲委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）的行動中，曾使用Anthropic的人工智能工具「Claude」，顯示AI模型正逐步在五角大廈獲得實際運用。