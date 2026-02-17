瑞士稱美俄烏會談將閉門舉行　俄媒：俄烏可能雙邊接觸

俄羅斯通訊社2月16日報道，總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領的俄方代表團已經出發，預計當地17日清晨抵達瑞士日內瓦，參加俄美烏三方會談。會談期間，俄烏可能進行雙邊接觸。另外，瑞士外交部表示，美俄烏代表團在日內瓦的會談將閉門舉行，不向媒體開放。



圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領烏方代表團出席。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

報道引述消息人士稱，本次三方會談計劃討論解決烏克蘭問題的關鍵因素，包括軍事、政治和人道主義等領域。會談將持續多久目前不得而知。在俄美烏會談期間，俄羅斯與烏克蘭有可能進行雙邊接觸。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）16日曾稱，本次三方日內瓦會談將討論更廣泛的問題，其中包括領土問題。

今年以來，美俄烏三方曾在阿聯酋首都舉行了兩輪會談，討論停火監督機制和設立協調中心等議題，但關鍵的領土問題未得到解決。