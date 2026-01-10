特朗普籲將信用卡利率上限設10%　基金經理Bill Ackman：錯誤決定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日（周五）表示，他呼籲從1月20日起將信用卡利率上限設定為10%，為期一年。但他並未詳細說明該計劃將如何實施，也未闡述如何確保企業遵守。對此，對沖基金經理、Pershing Square Capital創辦人阿克曼（Bill Ackman）則批評此舉為錯誤決定。



路透社報道，特朗普在Truth Social發文稱，「自2026年1月20日起，我作為美國總統，呼籲將信用卡利率上限設定為10%，為期一年。」他亦表示，「我們絕不會讓美國民眾被收取20%至30%利率的信用卡公司敲詐勒索。」

2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）於「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）出席眾議院共和黨人的閉門會議，並發表講話。（Reuters）

阿克曼則在X平台發文回應稱，「如果信用卡公司無法收取足以彌補損失並獲得足夠回報的利率，他們將被迫取消數百萬消費者的信用卡。」

一些銀行業權益倡導組織亦在聯合聲明中表示，10%的利率上限將「減少信貸供應」，並且「只會迫使消費者轉向監管較少、成本更高的替代方案」。

2025年5月22日，對沖基金經理、Pershing Square Capital創辦人阿克曼（Bill Ackman）出席在紐約The Pool舉行的2025年Pershing Square基金會「心靈與癌症獎」頒獎晚宴。（Getty）

美國參議院銀行委員會的民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）表示，如果國會沒有通過相關法案，特朗普的呼籲毫無意義。