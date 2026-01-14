世界銀行上調2026全球經濟增長預期至2.6%　稱政策波動下仍展韌性

世界銀行1月13日發布半年一度《全球經濟展望》報告，將2026年全球經濟增長預期上調至2.6%，比2025年6月預測值高出0.2個百分點。世界銀行表示，儘管貿易緊張局勢持續存在，政策也存在不確定性，但全球經濟展現出比預期更強的韌性。《全球經濟展望》報告顯示，今年全球經濟成長將從2025年的2.7%小幅放緩至2.6%，隨後在2027年回升至2.7%。



世界銀行表示，此次預測上調反映美國經濟成長在關稅環境下仍優於預期。該機構預測，美國GDP增長率將於2026年達到2.2%，較2025年的2.1%有所提升，相較於6月預測值，分別上調0.2和0.5個百分點。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

儘管全球經濟展現更強韌性，未來十年仍將是半個世紀以來最疲軟的十年，且目前全球經濟成長過於集中在發達國家，不足以避免新興市場和發展中國家的經濟停滯和失業問題。

世界銀行集團首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）表示：「隨着時間的推移，全球經濟的成長能力日益下降，卻似乎對政策不確定性展現出更強韌的抗壓性。但經濟活力和韌性如果長期背離，勢必會破壞公共財政和信貸市場。」