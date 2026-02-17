法國政府開始「催生」：出生率二戰後新低　籲29歲國民趁早生子

法國面臨人口危機，出生率跌至第二次世界大戰以來新低，為鼓勵生育，政府計劃推出全新大型宣傳攻勢，重點針對29歲左右的年輕人，呼籲他們趁年輕早日生子，以免日後後悔。



法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前提出「人口再武裝」（Demographic Rearmament）概念，以應對日益嚴峻的少子化問題。據報，法國政府準備推出的宣傳活動，將目標鎖定在29歲。這個年齡被視為女性生育能力的關鍵轉捩點，政府希望透過宣傳，提醒年輕人不要因為事業或生活方式而無限期推遲生育計劃。

除了宣傳攻勢，當局亦計劃推行實質措施，包括為25歲的國民提供免費的全面生育能力檢查，以及改革現行的育兒假制度，提高津貼金額，以減輕年輕夫婦的經濟負擔。

根據法國官方數據，去年法國僅有約67.8萬名嬰兒出生，較前一年下降近百分之七，亦是自1946年以來的最低水平。

然而，政府的催生計劃在當地引起強烈反彈。不少年輕人及女性團體批評政府做法帶有「家長式作風」，將生育問題歸咎於個人的生物時鐘，而非正視經濟壓力、高房價及托兒服務不足等結構性問題。更有反對聲音質疑，政府過分強調「29歲」這個期限，會令女性承受不必要的焦慮與社會壓力。

法國政府發言人則強調，宣傳活動並非要強迫國民生育，而是希望提供充分的健康資訊，讓年輕人在考慮未來規劃時，能對生育能力有更準確的認知。