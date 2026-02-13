孕婦疑為想在法國醫院分娩 虛報胎兒生父姓名 被控欺騙取得服務
撰文：陳曉欣
出版：更新：
一名女子疑為取得法國醫院的分娩服務，涉在2021年向民政事務處和醫院職員虛報胎兒的生父，她被控作虛假法定聲明，及以欺騙手段取得服務兩罪，案件今（13日）在沙田裁判法院提堂。辯方申請押後至3月27日再訊，以索取文件和提供法律意見，被告准以1000元保釋。
女被告彭妍（35歲），沒報稱職業，持香港身份證。她被控作出虛假法定聲明及以欺騙手段取得服務兩罪。
涉在法定聲明虛報胎兒生父姓名
首罪指，彭於2021年8月31日在香港深水埗民政事務處，明知而故意地在非經宣誓的情況下，在所作的法定聲明內的要項上作出虛假陳述，即林志鋒為彭妍的待產嬰兒的親生父親。
另涉欺騙法國醫院
次罪指，彭在同日在香港以欺騙手段，即誘導聖德肋撒醫院（法國醫院）的職員接受林志鋒為您的待產嬰兒的親生父親，而取得聖德肋撒醫院的預約分娩服務。
案件編號：STCC 654/2026
