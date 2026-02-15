法國擴大嬰兒配方奶粉調查　向雀巢及達能等5間企業展開調查

法國首都巴黎檢察官辦公室已針對雀巢公司（Nestle）、達能集團（Danone）、拉克塔利斯集團（Lactalis）及其他兩家公司銷售可能受污染的嬰兒配方奶粉展開調查。



彭博社引述檢察官辦公室2月13日的聲明報道，這次調查可能涉及「以危害人類健康的商品進行欺騙」的指控，最高可判處七年監禁和375萬歐元（約3477萬港元）的罰款。

2019年，烏克蘭基輔，商店貨架上的雀巢NAN OPTIPRO嬰兒配方奶粉。（Getty）

這次調查由檢察官辦公室公共衛生部門牽頭，旨在查明相關公司是否因違反安全規定、未能召回受污染產品及其他違規行為而對危及生命負有責任。

雀巢、達能和拉克塔利斯在非工作時間未立即回應置評請求。

上周，歐盟食品安全機構建議降低毒素含量後，三大食品巨頭已在多個國家召回部分產品。巴黎方面指出，Babybio和La Marque En Moins也牽涉其中。

2020年9月28日，瑞士科諾爾芬根（Konolfingen），一間雀巢（Nestle）工廠的外牆上可以看見其企業標誌。（Reuters）

巴黎方面稱，這次調查將與波爾多、昂熱和布盧瓦檢察官對幾名嬰兒死亡事件的調查相協調。調查的焦點在於可能存在的蠟樣芽孢桿菌毒素（cereulide），這種毒素來源於花生四烯酸油（arachidonic acid oil）的污染，而花生四烯酸油是嬰兒配方奶粉中常見的成分。

本文獲《聯合早報》授權轉載

