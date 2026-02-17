美伊核談判丨伊朗外長：就指導原則達共識　新的機遇之窗已開啟

美國與伊朗2月17日在瑞士日內瓦舉行會議，就伊朗核問題進行新一輪間接談判，會談已經結束。阿曼方面還表示，當天舉行的美伊談判取得了「切實進展」，為近期繼續推進談判奠定了基礎。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，「一個新的機遇之窗已經開啟」，雙方就解決問題的主要「指導原則」達成共識，但並不意味著協議即將達成。



路透社引述美方官員消息稱，伊朗將在兩周內帶著「詳細方案」重返談判，以期彌合美伊雙方「立場上的一些分歧」。該名官員又稱，談判取得了一些進展，但仍有許多細節需要討論。對於他指伊朗將兩周內提出方案的說法，尚未得到美伊官方證實。



圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

阿拉格齊：期待促成可持續的解決方案

阿拉格齊與美方的間接會談由阿曼方面斡旋，美方代表為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。不過，白宮方面暫未就會談發表評論。

阿拉格齊在談判結束後表示，目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前「更加清晰」。路透社報道，阿拉格奇稱雙方提出了不同的想法，並認真進行討論了這，最終就一些指導原則達成總體共識，雙方將以此為基礎，著手起草潛在協議的文本。

阿拉格齊表示，此次會談比本月初的上一輪會談「更具建設性」。他還補充說，雙方將在交換草案後，再確定第三輪會談的日期。

他強調，任何可持續的協議都必須確保充分承認伊朗的合法權利，帶來切實利益，並防止任何破壞信任、傷害信譽的單方面行為。他認為，基於這一原則，且在中東地區友好國家的斡旋和善意協助下，「一個新的機遇之窗已經開啟」。

阿拉格齊強調，伊朗期待談判能夠促成一項可持續的解決方案，既符合各相關方利益，也有利於整個地區。本次談判還討論了國際原子能機構（IAEA）在美伊之間可能發揮的作用，伊朗將繼續同該機構磋商。

另外，阿拉格齊重申，美國應當立即停止以動武威脅伊朗。伊朗始終全面準備好抵禦任何威脅或侵略行為。任何針對伊朗的攻擊，其後果都不會局限於伊朗境內。

圖為2026年2月17日，美伊第二輪核談判在瑞士日內瓦舉行期間，有群眾在聯合國辦事處附近示威。（Reuters）

阿曼外長：會談氛圍具有建設性

阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）表示，伊朗與美國新一輪間接談判就「確定共同目標和相關技術問題」取得「良好進展」。他形容，會談氛圍具有建設性，各方為達成最終協議「認真制定了一系列指導性原則」，目前還有許多工作要做，各方明確了下次會議前的後續步驟。