美伊日內瓦會談　萬斯：談判進展順利　華府向德黑蘭劃定「紅線」

美國副總統萬斯（JD Vance）說，美國和伊朗在瑞士日內瓦舉行的談判在部分議題上進展順利，雙方同意繼續接觸。美方向伊方劃定一些「紅線」，但德黑蘭方面「尚未真正認可並願意協商解決」。



綜合新華社和法媒報道，美國和伊朗第二輪間接談判周二（2月17日）在日內瓦舉行。萬斯同日接受霍士新聞（Fox News）頻道採訪時指出，美國已向伊朗明確劃定「不可逾越的紅線」，核心目標是「不希望伊朗擁有核武器，不希望核擴散」。

他強調，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在處理伊朗核問題上有多種選項，包括外交談判和軍事手段。美方「非常希望」通過外交談判來解決這個問題，但特朗普「保留在他認為外交努力已到盡頭時宣布談判結束的權利」。

2026年2月4日，美國副總統萬斯（JD Vance）在華盛頓舉行的關鍵礦產部長級會議（Critical Minerals Ministerial）上發表講話。（Reuters）

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在談判結束後說，目前雙方立場仍存在差距，需要進一步溝通，但談判前景較此前「更加清晰」。雙方還就一系列「指導性原則」達成總體共識。

阿拉格奇17日接受伊朗國家電視台採訪時說，雙方已就一系列指導原則達成廣泛的共識，這些原則將納入最終的協議。他說：「我可以肯定地說，與上一輪會談相比，本輪會談更加嚴肅認真，也更具有建設性。」

儘管雙方已開始朝着達成協議的方向邁進，但阿拉格奇表示，「這並不意味着我們能迅速達成協議。」

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

美國已在中東地區部署一個航空母艦戰鬥群，第二個航母戰鬥群正在增派途中。特朗普16日稱，他將「間接」參與美伊談判，如達不成協議，伊朗將承擔「後果」。

伊朗政府在本輪談判前重申，願達成公正平衡的協議，進而解除伊朗所遭制裁，但伊方有兩條「紅線」：一是和平利用核能的權利不可剝奪，二是導彈能力不容談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

