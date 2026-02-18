關鍵礦產「去中國化」？ 日本媒體：特朗普需時長達十年

面對中國在關鍵礦產領域的碾壓式優勢，美國急於通過鉅額投資、建立戰略儲備和重塑供應鏈來削弱對華依賴，但現實卻並不樂觀。

《日經亞洲》2月18日刊文報道，美國想要鬆動中國在稀土領域的鉗制，還面臨「長達十年」的艱鉅挑戰。

報道稱，美國總統特朗普再次上台後，在稀土領域發起了一場激進的政策攻勢，手段包括120億美元的關鍵礦產戰略儲備計劃，以及建立排除中國的所謂「關鍵礦產貿易聯盟」。

本月早些時候，華盛頓主辦了首屆關鍵礦產部長級會議，邀請包括韓國、日本、印度在內的50多個國家參加，並簽署了多項雙邊協議，旨在打造一個對中國依賴程度更低的供應鏈。

日經發表文章指，特朗普政府發起了一場積極的關鍵礦產政策攻勢，包括金庫計劃及邀請大批企業及國家共同參與，但仍是要鬆開中國對關鍵礦產的掌控會「長達十年」。

此外，在過去六個月裏，白宮還宣佈向該領域的私營企業提供超過300億美元的投資與貸款承諾。

特朗普政府2025年4月發動貿易戰後，中國迅速打出反制組合拳，包括推出稀土出口管制措施。去年10月，中美「貿易休戰」緩解了美國圍繞稀土的緊迫擔憂，但華盛頓的決策者仍將解決本國關鍵礦產脆弱性視為重中之重。

然而，專家們認為，美國最新的舉措並不足以應對短期供應衝擊的風險，即使美國政府對各種項目提供了大量的支持和投資，美國也不大可能在短期內迅速取代中國供應商。

「在極短時間內投資採礦項目和加工廠是非常具有挑戰性的，」美國智庫未來資源研究所運輸項目主任貝婭·斯皮勒表示，「事情不會推進得很快。」

2月2日，白宮宣佈推出名為「金庫計劃」（Project Vault）的關鍵礦產戰略儲備項目，該項目將獲得美國進出口銀行提供的100億美元貸款支持，以及近20億美元的美國私營部門投資，用於儲存被美國地質調查局列為對國家安全至關重要的稀土及其他元素。

2026年2月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓辦公室宣布啟動「金庫計劃（Project Vault）」，建立關鍵礦產戰略儲備。（Reuters）

澳洲早前也宣佈了類似的舉措，建立本國關鍵礦產儲備，初期重點關注銻、鎵和稀土元素。

但是，報道指出，即便是支持這些舉措的人士也警告稱，這些儲備帶來的實質性收益不會一蹴而就，因為稀土的大部分加工工作仍在中國完成。

據報道，中國控制着全球60%的稀土開採和90%的精煉產量，中國還是全球最大的重稀土永磁體供應國，佔全球產量的94%。

2025年10月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），雙方簽署關於稀土和關鍵礦產的協議。（Reuters）

總部位於北京的研究機構Trivium China的副總監康布斯（Cory Combs）認為，美國可能需要數年時間才能擁有足夠的稀土供應來進行儲備，而真的等到那個時候，中國可能已經沒那麼需要用出口管制來當籌碼了。

「我們確實認為稀土出口管制是未來五年的一種工具，」康布斯說，

（屆時）中國在技術領域將更加安全，受到來自美國的生存威脅也會減少，在那種情況下，中國維持嚴格稀土出口管制的動力要小得多。

一些批評人士對美國「金庫計劃」推行方式表示擔憂。根據國際知名能源研究機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的分析，如果對44種關鍵礦產按比例儲備，「金庫計劃」僅能覆蓋45天的需求。並且美國政府公開了其預算和計劃，這削弱了自身的議價能力。

「政府實際上已經亮出了底牌，」伍德麥肯茲能源轉型與電池原材料首席研究分析師威洛比（James Willoughby）表示，「供應商現在擁有更大的籌碼，這可能推高採購成本。」

儲備計劃只是美國廣泛努力的一部分，其他措施還包括建立一個「優惠貿易區」，通過關稅為關鍵礦產設定價格下限。其邏輯是，通過保證礦產最低價格，吸引私人資本投入長期投資不足的關鍵礦產項目。

與此同時，近幾個月來，特朗普政府入股了幾家美國採礦和礦產公司，並將目光投向海外。

2月3日，一個由私募股權基金Orion Resource Partners和美國國際開發金融公司（DFC）牽頭、受美國政府支持的基金同意購買嘉能可在剛果民主共和國銅鈷業務40%的股份，而中國公司在該國鈷產量中佔比超過一半。

在美國國內，特朗普政府入股了運營着美國唯一一座稀土礦的MP Materials，還入股了美洲鋰業（Lithium Americas）。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港一港口，工人運送含有稀土元素的土壤出口。(Reuters)

不過報道指出，一座礦山從發現礦藏到投入運營平均需要16年左右的時間。為新礦籌集資金本身就極具挑戰，漫長的審批流程和嚴格的環保法規也可能拖延進展。此外，高運營成本以及某些礦產波動劇烈的價格，也會使投資者望而卻步。

即使美國能夠開採出礦石，大部分原礦仍需運往海外，並且極有可能是運往中國進行加工。目前全球唯一主要的非中國重稀土加工商是澳洲的萊納斯（Lynas）。

根據華盛頓智庫卡內基基金會的一項分析，到2035年，美國國內的關鍵礦產產量只能滿足對鋅和鉬的需求，對於支撐能源轉型和工業現代化的其他關鍵礦產——石墨、鋰、鎳等，美國仍將依賴進口。

《日經亞洲》指出，美國政府對關鍵礦產的關注並非新鮮事，而早期的努力恰恰凸顯了想在這一領域獲得進展是何等艱難。拜登執政時期，美國政府曾投入數百萬美元以降低關鍵礦產和稀土本土化生產成本。

報道稱，一個可能帶來更快結果的替代方案是投資新技術，增強美國的精煉和加工能力。創新提取方法和回收技術確實已經展現出良好前景，由美國能源部資助、埃姆斯國家實驗室牽頭的關鍵礦產創新中心（AMES Critical Minerals Innovation Hub）正在研究加工和回收關鍵礦產的新技術，並已孵化出生產無稀土磁體的商業初創企業。

但是，早期初創公司往往難以僅靠撥款和私人資本生存及擴張，這意味着擴大生產規模需要進一步的投資。

除了美國，日本也正在採取類似的多管齊下策略，試圖減少對中國的依賴。

2010年日本巡邏船在釣魚島海域衝撞中國漁船引發兩國爭端後，中方曾限制對日出口關鍵礦產。在此之後，日本在關鍵礦產問題上的努力已經超過十年。但報道指出，經過多年的密集投入，日本在這一領域對中國依賴度從90%降至約60%。

「我們不會在特朗普任期內解決這個問題，」獨立關鍵礦產分析師貝里（Chris Berry）表示，「這不是五年內就能解決的事情。要重新建立起一套體系，需要十年以上的時間。」