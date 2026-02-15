日本深海探測船採掘到含稀土淤泥　政府將展開經濟性評估

日本海洋研究開發機構的深海探測船「地球號」在隸屬東京都小笠原村的南鳥島附近海底深處成功採集到含有稀土的淤泥後，2月14日下午返回靜岡市的清水港。日媒指，研究團隊今後將對樣本進行分析並制定計劃，為預定於2027年2月開展的正式採掘試驗做準備。日本政府計劃在2028年3月底前，對相關項目的經濟性進行評估。



日本內閣官房副長官尾崎正直2月2日在記者會上透露，海洋研究開發機構的勘探船「地球號」成功從東京都小笠原村南鳥島附近的深海海底，採集到大量含有稀土元素的粘土狀沉積物。

時事通信社報道，在當前稀土產量大部份來自中國的情況下，此舉可能為日本實現國產化穩定供應邁出一步。試驗性鑽探已於1月12日開始。南鳥島周邊的海底位於水深約6000米處。今後將對採集到的泥土中所含稀土元素的種類、重量等進行分析。

尾崎正直強調：「（此次採集）成功從經濟安全和綜合性海洋開發的角度來看，是一項有意義的成果。希望推進與志同道合國家在礦山開發、冶煉事業方面的合作，通過出資和補貼等方式支持供應來源的多元化。」