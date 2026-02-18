美國共和黨議員批「狗不潔論」被要求辭職　堅稱應選狗而非穆斯林

美國共和黨眾議員Randy Fine因在網上的發言被民主黨與伊斯蘭教組織要求應對此引咎辭職，包括加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森），他2月12日在一則有關「穆斯林認為狗是不潔之物」的帖文下留言，表示在狗與穆斯林中二選一並不困難，遭到大範圍批評。



最初這則有關「狗不潔論」的帖文先已不可見，根據Fine在最新回應中上載原帖文截圖可見，有人發文指「紐約市終於也要開始向伊斯蘭教靠攏，狗在社會中確實在社會上佔有一定地位，但絕不應在室內飼養」，並且以穆斯林的視角強調「牠們是不潔的」。

發帖人後續被揭是一個親巴勒斯坦組織「Within Our Lifetime」的共同創辦人，而Fine就在這條帖文下留言：「如果他們迫使我們選擇，狗和穆斯林之間的選擇並不困難」，Fine還在周一的最新發帖中再次強調：「我們不會像歐洲人一樣被毫無尊嚴地征服。我選擇我的狗」，還接連發出帶有狗隻照片的帖文並置頂。

2026年2月16日，圖為美國共和黨議員在社交平台發文，回應「狗不潔」論。（X@RepFine）

具有伊斯蘭宗教背景的紐約市市長曼達尼（Zohran Mamdani）上月就任，他的當選與執政被共和黨視為一個威脅，也常常招致批評，例如Fine在今次風波前就呼籲取消曼達尼的公民權並要求將他驅逐出境，還黑稱他為「聖戰曼達尼」。