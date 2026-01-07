荷蘭18歲穆斯林少女直播未戴頭巾　遭父「榮譽處決」捆綁溺斃

荷蘭日前發生一起震驚社會的「榮譽處決」案，一名現年53歲的敘利亞籍父親，因不滿18歲的女兒生活方式「太過西方」還結交男友，竟夥同兩名兒子將女兒騙往荒野，將其捆綁並溺斃於沼澤。



荷蘭法院近日做出判決，該名潛逃中的父親被重判30年徒刑，兩名共犯兒子則各處20年監禁。

18歲女兒生活「太西方」 全家竟聯手處決

根據《每日郵報》報道，這名53歲的父親哈立德（Khaled al Najjar）不滿18歲的女兒萊安（Ryan）不遵守伊斯蘭傳統。檢方指出，萊安平時拒絕佩戴頭巾、使用社交平台應用程式，且會結交男朋友。

這起慘案的導火線，疑似是一段萊安在TikTok上的直播影片，畫面中她沒戴頭巾且有化妝，此舉被家族視為「羞辱性的背叛」。調查顯示，萊安長期在家庭內部遭受恐嚇與控制，最終在全家人的合謀下慘遭毒手。

指甲縫留父DNA 18歲少女死前曾激烈掙扎

萊安於2024年5月22日失蹤，直到7天後才在萊利斯塔德（Lelystad）一處偏僻的自然保護區沼澤被途人發現。遺體被發現時全身被捆綁、嘴巴遭封住。調查人員在萊安的指甲縫中發現了父親哈立德的DNA，顯示她在斷氣前曾與親生父親發生激烈搏鬥。

法院摘要指出，哈立德親手捆綁並勒昏女兒後將她丟入水中。檢方痛批，萊安在深夜被帶到完全與世隔絕的荒野：

在完全的黑暗中，她當時該有多麼恐懼。

兩子稱受父命帶妹回家 法官不採信重判20年

哈立德在案發後數小時便潛逃出境，目前仍躲藏在敘利亞，被判處30年徒刑。他的兩名兒子，25歲的穆哈納德（Muhanad）與23歲的穆罕默德（Mohamed）也因協助犯案被裁定有罪。

儘管兩名兄弟辯稱是父親單獨行兇，且辯護律師主張，穆哈納德接走妹妹是為了讓她回家向父親道歉，並非謀殺。但法官認定，兩兄弟明知等待妹妹的是什麼，仍開車將她從鹿特丹載往荒野，在死亡過程中扮演關鍵角色，因此各判處20年徒刑。

在宣判現場，穆哈納德仍堅稱：

我會洗刷我的清白。

而哈立德雖曾寄信給媒體聲稱兒子是清白的，試圖頂罪，但檢方與法院根據通訊紀錄與證據，拒絕採信其說法。

