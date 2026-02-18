印度大學疑用中國機械狗冒充研發產品　遭踢出AI峰會　發聲辯護

印度人工智能影響力峰會（AI Impact Summit）2月16日在印度首都新德里舉行，但爆出爭議事件，加爾戈蒂亞斯大學（Galgotias University）被指使用中國公司宇樹科技的機械狗冒充自家研發產品，據印媒18日指，該大學已遭踢出AI峰會展場。大學則發聲明辯護指，未有宣稱是大學團隊研發該產品。



教授指機械狗為大學自主研發

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，根據現場影片顯示，一位大學教授Neha Singh在介紹有關機械狗時，指產品是自主研發（built in-house），並把它命名為Orion，指其能夠執行監控和視察任務，可以在校園內自由活動。

影片流傳後，很快有人指出，該機械狗實際上是從中國宇樹科技公司（Unitree）的產品

Unitree Go2。

印媒NDTV於18日報道，加爾戈蒂亞斯大學團隊遭踢出AI峰會展場，報道引述消息人士指，大會已要求團隊清空攤位。

加爾戈蒂亞斯大學則發表聲明辯護，指團隊並未製造該機械狗，但也從未聲稱如此，並指「我們正在培養的是一批人才，他們很快就能在印度本土設計、研發和製造此類技術。」

聲明又稱，大學一直致力從中國、新加坡和美國等國家引進尖端技術，為學生提供接觸該些技術的機會。