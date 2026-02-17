馬克龍訪印度會莫迪　聚焦AI與防衛合作　冀售出逾百架陣風戰機

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月17日飛抵印度，開展為期三日的訪問，料與印方就人工智能（AI）合作、防衛和加強戰略關係為重點開展會談，還將討論潛在的高達數十億美元的陣風戰機訂單。



今次是馬克龍上任以來第四次訪問印度，他將於當地時間周二（17日）晚會見印度總理莫迪（Narendra Modi），並在之後兩日前往新德里，出席AI峰會。

印度上周證實有意大規模採購陣風戰機，稱其中大部份將在印度製造。法媒引述國防部消息人士指，採購戰機的數量可能為114架，若能成事，涉及金額據估將達到350億美元（約2735億港元）。

印度空軍2016年已採購36架飆風戰機，後來印度海軍也買26架艦載機型。但去年5月7日與巴基斯坦就爭端引發激烈空戰後，印度的陣風戰機被擊落至少1架。