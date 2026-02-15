印度擬建巨型AI數據城　官員：接逾萬億投資　服務觸及方圓百公里

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）資訊技術部長洛克什（Nara Lokesh）2月14日表示，安德拉邦正將旗下的維沙哈巴南（Visakhapatnam）城定位為印度推動人工智能（AI）發展的基石，希望對城市進行全方位改造，通過已經簽署的總額超1750億美元（約13291億港元）投資協議，建起一座龐大的全新「數據城」，若能成事，他還預料新城市會形成一個觸及半徑能達到100公里範圍的「生態系統」。



印度新德里將在下週舉行AI國際峰會，洛克什表示印度已經表態要擁抱AI技術，強調安德拉邦簽署的巨額投資協議涵蓋760個投資項目，其中包括Google在美國境外最大AI基礎設施中心的150億美元投資。

2026年2月13日，印度新德里，人工智能峰會召開在即，圖為人們在一輛巴士前聚集。（Getty）

此外，印度信實工業集團（Reliance Industries）、加拿大資本管理巨頭Brookfield與美國房地產投資信託基金Digital Realty合資，在維沙哈巴南投資110億美元建設AI數據中心。

洛克什強調本邦正尋求與那些製造伺服器、冷氣與冷卻系統等上游公司合作，並且還會為主要投資者提供每公頃3美元的實惠租金。這些上游公司一般提供給科技公司那些可放置在數據中心，以便在線上營運AI等大模型產品的硬件設施。

維沙哈巴南擁有約200萬人口，以舉辦國際賽事的板球場而聞名，並不以科技著稱。不過這座東南部港口城市現在正被重新定位，計劃作為連接印度與新加坡海底電纜的登陸點。