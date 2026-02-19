尹錫悅涉嫌發動內亂案19日一審宣判　央視：本人將出庭

韓國前總統尹錫悅涉嫌發動內亂一案，將於當地時間2月19日下午3時一審宣判，與尹錫悅同被起訴的前國防部長官金龍顯、前警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金峰埴、國防部前情報司令官盧相源等，也將一同接受宣判。央視新聞報道，尹錫悅的律師18日表示，尹錫悅將會出庭。



2025年7月9日，韓國首爾，圖為尹錫悅抵達法庭出席聽證會。（Reuters）

韓國檢方上月就尹錫悅發動內亂一案，請求法院判處尹錫悅死刑。而尹錫悅在結案庭審中依然堅稱戒嚴只是「警告性」、「呼籲性」的措施，是依據憲法賦予總統的權限而行使的權力。

央視指出，在宣判內容中，最受關注的焦點為緊急戒嚴是否構成內亂，以及尹錫悅的量刑情況。此前，首爾中央地方法院在對前國務總理韓德洙，以及前行政安全部長官（內政部長）李祥敏涉嫌從事內亂重要任務的兩場審判中，均認定尹錫悅宣布緊急戒嚴的行為本身構成內亂。

