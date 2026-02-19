美俄限核條約失效 中國籲雙方繼續對話：美國應履行核裁軍責任
撰文：劉耀洋
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇2月18日向俄新社（RIA Novosti）表示，中國希望美國在有關美俄核軍控的 《新削減戰略武器條約》（New START）到期失效後，繼續與俄羅斯對話，並期待美方履行核裁軍義務。
劉鵬宇指出，中方希望美國繼續與俄羅斯就戰略穩定問題進行對話，冀雙方按全世界各國的期望，探討條約到期後的可能性。
劉鵬宇強調，美國作為龐大的擁核國，理應順應國際社會的共遭，履行特殊、優先核裁軍責任。
俄美《新削減戰略武器條約》已於2月5日到期，是美俄自冷戰結束以來，首次在核武方面陷入不受約束的狀態。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前曾在社交媒體X上發文表示，應制定一份新的核軍控條約，並形容《新削減戰略武器條約》是「由美國談判達成的糟糕協議」。
