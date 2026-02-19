韓國首爾法院判處尹錫悅內亂罪成　一審判囚終身

韓國首爾中央地方法院2月19日下午就前總統尹錫悅因發動戒嚴涉嫌內亂一案做出一審宣判，判處尹錫悅內亂罪成，判囚終身。判決當日，法院外有聚集尹錫悅支持者與要求判處尹錫悅死刑的社會團體，警方派出逾1000名警員到場維持秩序。



法院在宣讀判決書時表示，尹錫悅是本案的內亂首腦，通過與軍警高層私下達成協議，企圖發動戒嚴封鎖國會，並控制反對黨領導人，意圖達到長時間阻止議會召開進而癱瘓國會之目的，而本案的核心在於尹錫悅下令向國會派遣軍隊，實施了顛覆憲政秩序的行為。

2026年2月19日，韓國首爾，圖為尹錫悅（畫面左上角）出庭聽取法官裁決。（截圖Youtube@MBCNEWS）

尹錫悅自此成為繼全斗煥一審被裁死刑後的30年來，首位被判處內亂罪的領導人，而今次判決令持續長達443日的司法程序暫告一段落。全斗煥在二審後改為判囚終身。

尹錫悅今日親身出庭受審，同案另有前國防部長金龍顯、前警察廳長趙智浩、前首爾警察廳長金峰埴、國防部前情報司令官盧相源等7名前軍警高層一同受判。判決也通過電視與YouTube等平台進行現場直播。

有民眾在裁決當日在法院外聚集

法院進一步談及量刑理由，指尹錫悅現年65歲是較為年長，此前長期作為公務員服務，無前科，並在案發前制定詳細且克制的計劃，難找到直接使用暴力的事例，惟戒嚴嚴重損害軍警的政治中立性，降低韓國在國際上的地位與信譽，結果是社會政治分裂，衝突不斷，損失無法估量，進而做出判囚尹錫悅終身監禁的裁決。

韓國檢方1月13日就尹錫悅在2024年12月3日發動戒嚴涉嫌內亂罪，指控尹錫悅是企圖以戒嚴癱瘓司法與國會，請求法院判處尹錫悅死刑。而尹錫悅在結案庭審中依然堅稱戒嚴只是「警告性」、「呼籲性」的措施，是依據憲法賦予總統的權限而行使的權力。

根據韓國法律，針對內亂首腦可判處死刑或無期徒刑。檢方說，雖然國際上將韓國視為「實際上已廢除死刑的國家」，但死刑仍可用於量刑和宣判。

2026年2月19日，韓國首爾，圖為法官在法庭內宣判尹錫悅案件。（截圖Youtube@MBCNEWS）

尹錫悅因在前年發動戒嚴於2025年4月遭到韓國憲法法院罷免總統職務，成為繼朴槿惠後韓國史上第二位被罷免職務的總統。