印度大學為「用中國機械狗冒充自家研製」道歉　指教授說錯話惹禍

印度加爾戈蒂亞斯大學（Galgotias University）爆出「用中國機械狗冒充自家研製產品」風波，遭印度人工智能影響力峰會（AI Impact Summit）趕出會場，大學最初辯護指未有宣稱該機械狗是大學團隊研發產品，至2月18日發布聲明道歉，指是一位教授接受傳媒採訪時說錯話惹禍。



印度加爾戈蒂亞斯大學教授Neha Singh（左）向傳媒介紹有關機械狗（右）的訪問爆出爭議（影片截圖）

在事件中，加爾戈蒂亞斯大學被指使用中國公司宇樹科技的機械狗Unitree Go2冒充自家研發產品。

大學聲明指，接受訪問的代表「並不了解該產品的技術淵源，並且對著鏡頭過於興奮，提供錯的資訊…… 請你諒解，我們絕無任何機構意圖歪曲這項創新產品。」

這次事件始於該大學一位教授Neha Singh向傳媒介紹有關機械狗時，指產品是自主研發（built in-house），並把它命名為Orion，指其能夠執行監控和視察任務，可以在校園內自由活動。

但影片流傳後，很快有人指出，該機械狗實際上是從中國宇樹科技公司（Unitree）的產品。印媒NDTV於18日報道，加爾戈蒂亞斯大學團隊遭踢出AI峰會展場，報道引述消息人士指，大會已要求團隊清空攤位。