伊朗：若遭軍事侵略　中東基地設施將成合法打擊目標

伊朗星期四致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表明如果遭受軍事侵略，德黑蘭將把中東地區「敵對勢力」的基地、設施和資產視為合法打擊目標。



伊朗常駐聯合國代表團星期四（2月19日）在信中指出，美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的言論「預示着軍事侵略的真正風險」，並補充說，伊朗不希望發生戰爭。

信中還說，若遭受軍事侵略，伊朗將予以「果斷」回應。

特朗普星期四說，伊朗最多只有15天的時間就核計劃等一系列問題與美國達成協定，並暗示如果伊朗不這麼做，華盛頓將對德黑蘭發動攻擊。

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

伊朗的信函表明，即使美國採取有限的打擊行動，也可能引發整個地區的報復，從而增加了美國軍事基地和盟國資產捲入更大規模衝突的可能性。

伊朗在信中提及「所有基地、設施和資產」，表明德黑蘭對潛在目標的解讀較為寬泛，增加了衝突蔓延至伊朗境外的風險。

儘管伊朗官員強調伊方無意發動戰爭，但此舉似乎旨在通過提高衝突升級的代價來威懾美國採取行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

