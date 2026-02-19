和平委員會｜特朗普：伊朗若不達協議將迎惡果　料10天內見分曉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月19日在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議，期間談及伊朗及加沙問題。他表示，與伊朗的談判進展順利，伊朗必須達成有意義的協議，否則將迎來惡劣後果。他又稱，如果沒有達成任何協議，美國或不得不採取進一步行動，並補充說：「接下來的十天左右，你們就會知道了。」



內塔尼亞胡：已為任何情況做好準備

美國的伊朗日前剛在瑞士日內瓦舉行新一輪核談判，特朗普重申，伊朗不能擁有核武器，美國已經非常明確地表達這一點。他又稱，多年來的事實證明，達成一項有意義的協議並不容易。但雙方必須達成一項有意義的協議，否則就會發生糟糕的事情。不過，他指雙方仍在進行良好的會談。

此前有美國媒體報道，美國或在短期內夥同以色列，對伊朗展開軍事行動。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，以色列「已為任何情況做好準備」。如果伊朗向以色列發射導彈，「將面臨無法想象的回應」。

內塔尼亞胡強調，以色列正與其美國並肩應對伊朗的威脅。他又透露，在上周與特朗普會晤時，他已向美方通報以色列關於與伊朗談判的立場和原則。

美國總統特朗普倡議成立的「和平委員會」2026年2月19日在華盛頓召開首次會議（Reuters）

由特朗普倡議成立、主張解決加沙問題的「和平委員會」（Board of Peace）2月19日於華盛頓召開首次會議，據白宮指有超過45國派代表出席，但不包括多位盟友如法國、英國，法國更對歐盟最終派出一位官員出席會議表示驚訝。

出席會議的國家中包括以色列、阿聯酋、沙特、土耳其、約旦及卡塔爾等中東國家代表，還有阿根廷、巴拉圭、匈牙利、哈薩克等許多鮮有直接參與在加沙衝突的國家。