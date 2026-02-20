高市早苗指示內閣奉行負責任外交　要求外相推動與華建立互惠關係

日本首相高市早苗2月18日眾議院全體會議的首相指名選舉成功連任，內閣成員全體留任。她當晚召開第二屆內閣首次會議，會上敲定內閣基本方針，主要內容是實現強勁經濟，激發地方活力，強化外交、防衛與情報能力。高市早苗還指示所有內閣成員奉行「負責任外交」，致力於創造和平與繁榮，並要求外相茂木敏充推動與中國建立互利共贏的戰略關係，並在必要時勇於發聲。



綜合日媒報道，方針寫明，高市政府將基於「負責任的積極財政」的考慮，在顧及財政可持續性的同時，通過戰略性動用財政來提高收入、增加稅收。政府亦將致力於探討包括飲料食品消費稅減稅和附帶補貼稅額扣除在內的物價飆升對策。

日本首相高市早苗2026年2月18日在成功連任後會見傳媒（Reuters）

在激發地方活力方面，方針提及構建產業聚集地和加強當地產業。方針指出，為建成與外國人有序共生的社會，將推進綜合舉措。此外，方針還強調將為從東日本大地震、能登半島地震等大規模災害中重建而竭盡全力。

圖為2026年2月18日，日本首相高市早苗出席國會特別會議。（Reuters）

高市早苗表示，日本將在外交方面持續以日美同盟為基礎，擴大與志同道合的國家以及「全球南方」國家的合作，並發展「自由開放的印太地區」理念。指示稱，內閣將動用一切資源，推進各項政策，確保安全繁榮的日本成為「印太地區自由民主的燈塔」，並成為一個值得信賴的自由民主國家。