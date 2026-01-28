拜登讚民眾對抗移民執法不公：美國不是一個會街頭槍殺公民的國家

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在明尼蘇達州阿波利斯市（Minneapolis）展開移民執法行動後，已有兩名美國公民於同月遭移民執法人員擊斃。美國前總統拜登（Joe Biden）1月27日批評行動背叛了美國最基本的價值，讚揚當地民眾挺身對抗不公，並強調美國「不是一個會在街頭槍殺公民的國家」。



拜登27日在社交媒體X發文稱，過去一個月在明尼阿波利斯發生的一切，背叛了美國人最基本的價值觀。他強調：「我們不是一個在街頭槍殺公民的國家。我們不是一個允許公民因行使憲法權利而遭受殘暴對待的國家。」

37歲女子古德（Renee Nicole Good）7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，在明尼阿波利斯市遭連開多槍擊斃；當地於1月24日再發生同類事件，美國邊境巡邏隊探員擊斃37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti）。兩人被移民執法人員，觸發明尼蘇達州大規模示威。

拜登稱讚當地民眾在在目睹不公時挺身而出，幫助社區成員並督促政府對人民負責，讓全國人民重新認識到作為美國人的意義。他重申：「暴力和恐怖主義在美國沒有立足之地，尤其當施暴者是我們自己的政府，並且是針對美國公民。」

拜登最後呼籲，要對最近兩宗移民執法人員槍殺美國公民的事件進行全面、公正和透明的調查。

2024年12月10日，時任美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓布魯金斯學會 (Brookings Institute) 就經濟問題發表講話。（Reuters）

除了拜登外，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及克林頓（Bill Clinton）25日也分別抨擊特朗普政府的移民執法行動。