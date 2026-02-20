路透社：美國務院擬推門戶網站　助歐洲公民「翻牆」

知情人士稱，美國國務院正在開發一個在線門戶網站，讓歐洲和其他地區民眾能夠瀏覽遭本國政府封禁的內容，包括仇恨言論和恐怖主義宣傳，以對抗審查制度。



一名知情人士透露，美國官員曾討論加入虛擬專用網絡（VPN）功能，使用戶的流量看似源自美國，而網站不會追蹤用戶活動。

據報道，網站會託管在「freedom.gov」域名。截至星期三（2月18日），網站除了顯示國家設計工作室標識、「飛翔吧，雄鷹」字樣及登錄表單外，尚無其他內容。

網站項目由負責公共外交事務的副國務卿羅傑斯（Sarah Rogers）主導，原定於上周慕尼黑安全會議期間公布，但因故推遲。

歐盟旗幟在歐盟委員會大樓前飄揚。（GettyImages）

路透社未能確認推遲原因，但兩名消息人士稱，包括法律顧問在內的國務院官員對這項計劃提出質疑，具體細節未予說明。

這個網站項目可能加劇特朗普政府與歐洲傳統盟友之間的緊張關係。自特朗普去年1月重返白宮以來，美歐已因貿易爭端、俄烏戰爭以及特朗普試圖吞併格陵蘭島等問題產生摩擦。

國務院發言人表明，美國政府沒有專門針對歐洲的規避審查計劃，但「數碼自由是國務院的優先事項，包括推廣VPN等隱私保護和規避審查技術」。

發言人同時否認存在發布公告推遲一事，並稱國務院律師提出擔憂的說法不準確。

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

特朗普政府將言論自由作為外交政策重點，包括在歐洲和巴西。與美國幾乎不受限的表達自由相比，歐洲對言論自由則設有一定限制，旨在打擊極端主義宣傳復甦的企圖，這類宣傳曾助長納粹主義。

美國官員譴責歐盟政策壓制右翼政治人士，並聲稱歐盟《數碼服務法》和英國《網絡安全法》等法規限制言論自由。

特朗普政府還在去年12月發布的《國家安全戰略》中指出，歐洲因移民政策而面臨「文明消亡」風險；美國會優先「在歐洲國家內部培養針對歐洲當前發展軌跡的抵抗力量」。

大西洋理事會歐洲中心的美國前國務院官員普羅普指出，美國的網站計劃是「對歐洲規則和法律的直接打擊」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

