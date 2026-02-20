美國去年商品貿易逆差創新高　特朗普關稅被指效果微

美國商務部2月19日發布的數據顯示，美國2025年貿易逆差為9,015億美元，較2024年的約9,040億美元略降0.2%，但仍為歷史第三高；其中，貨物貿易逆差擴大至1.24萬億美元，比前一年增加255億美元，增幅為2.1%，創下新高紀錄。不過，美國對華商品的貿易逆差大幅縮減至2,020.71億美元，爲逾20年來最低水平。



2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

數據顯示，美國2025年貨物出口和進口總額分別為21,975億美元和34,384億美元。其中，美國與歐盟的商品貿易逆差為2,188億美元，比前年減少171億美元；而美國與墨西哥、越南的商品貿易逆差，分別為1,969億美元和1,782億美元，分別比前年增加254億美元和547億美元。

當日公布的數據還顯示，美國2025年12月商品和服務貿易逆差金額為703億美元，較前一個月增加173億美元，增幅為32.6%，為連續第二個月顯著環比增加，增幅也遠高於市場預期的555億美元。

圖為2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭。（Getty）

新華社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府，對貿易夥伴加徵關稅的主要理由之一是關稅有助於減少貿易逆差。美國瑞傑金融集團（Raymond James Financial）投資策略部首席經濟學家阿萊曼（Eugenio Aleman）表示，2025年貿易逆差表明，關稅對整體逆差水平的影響很小。