特朗普關稅案敗訴失重大財源　料將面臨逾萬億美元財政缺口

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法，其中包括「對等關稅」。美媒報道，美國失去這些關稅收入後，將面臨逾萬億美元財政缺口。



《紐約時報》20日報道，無黨派的國會預算辦公室（CBO）估計，特朗普的原本的關稅政策預計將在未來九年內帶來約3萬億美元的收入，但最高法院的裁決波及到這部份收入的一半。

這張攝於2026年2月20日的照片中，可以自見位於華盛頓特區的美國最高法院大樓，它的前方有一紅綠燈。（Reuters）

耶魯大學預算實驗室（The Budget Lab at Yale）也預測，損失的關稅將造成約1.5萬億美元的財政損失。

報道指，美國最高法院的裁決進一步削弱特朗普政府的財政方針。特朗普去年通過「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）減稅法案後，CBO預計該法案將使未來九年仍將使債務增加約4.7萬億美元。在國家對財政收入需求愈來愈迫切之際，財政收入卻出現下降。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

儘管特朗普聲稱能以其他方式填補缺口，但智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）的分析師約克（Erica York）表示，特朗普或可彌補部份甚至一半的財政損失，但似乎難以填補全部缺口。