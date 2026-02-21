特朗普關稅退還爭議開打　美媒：消費者料無緣「落袋」

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法，其中包括「對等關稅」。智庫估計，隨着大量企業提出訴訟尋求退款，金額或高達1,750億美元。然而，專家表示，即使政府真的退還所有款項，消費者也難以從中得益。



最高法院有否提及退稅事宜？

美媒CNBC等傳媒報道，最高法院的裁決並沒有明確表示聯邦政府可以保留已經從關稅中收取的資金，但也沒有明確提及退稅問題，實際上便是將這一爭議交還下級法院處理。

由於國際貿易法院通常負責退款流程，因此貿易律師預計此案將被發回美國聯邦巡迴上訴法院，而該法院很可能會將案件再發回國際貿易法院，再由其決定如何處理退款事宜。 而各進口商也很可能須自行提起訴訟，才能有機會獲得退款。

自由派智庫Groundwork Collective的政策和倡議負責人Alex Jacquez稱，在裁決之前，已有超1,000間企業要求退還關稅，現在這一數字很可能會急速成長。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

另外，進口商也希望能取回凍結在海關保證金與抵押品中的資金。由於關稅此前推高了產品成本，迫使進口商提高依法必須持有的海關保證金金額。

特朗普20日就曾表示，他預計爭論政府是否必須向企業支付鉅額退款將引發漫長的訴訟，或須5年才有結果。

消費者能否直接受惠？

美國前經濟政策副助理部長薩林（Natasha Sarin）表示，即使政府最終須退稅，廣大的消費者很可能無法直接受惠。

特朗普的廣泛關稅本質上是一種累退稅，消費者在面臨更高的物價時，實際已承擔了數十億美元的關稅成本，但薩林認為政府最終倘退稅，也不會直接退給消費者，而是會先退給公司，再由公司自行處理款項。

2025年4月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又辯川普）宣布「對等關稅」的第二天，美國民眾在新澤西州Secaucus鎮的沃爾瑪超市購物。 （Reuters）

對此，沃爾夫研究公司首席經濟學家羅思（Stephanie Roth）坦言：「沃爾瑪（Walmart）不會因你四個月前在他們那裏買的運動鞋被徵收15%關稅而給你退款。」

另外，穆迪（Moody's）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，在最高法院作出裁決後，特朗普此前提出從關稅收入撥款，向美國民眾發放最高2000美元（約1.5萬港元）紅利（Dividend）的倡議似乎永不可能再有落實的機會。