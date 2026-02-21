諾如病毒｜日本屢傳個案累計逾百人食物中毒　富山縣發注意報

日本近來出現多宗與諾如病毒有關的食物中毒個案，累計逾百人出現嘔吐、腹瀉等症狀，據日媒2月21日報道，富山縣爆出今年以來的第4宗，9名男女腹瀉發燒。當地縣政府自去年4月以來首次發出「諾如病毒食物中毒注意報」。



據日媒TBS報道，富山縣出現今年第4宗食物中毒事件，9名男女在富山市高志之國文學館一家餐廳進食蠔類菜式後，次日開始出現腹瀉、發燒等症狀。檢測結果顯示患者體內存在諾如病毒，推測中毒原因是蠔類未煮熟。涉事餐廳暫停營業3天，並要接受指導。

富山市男長者死亡

在早前的3宗個案中，富山市一家養老院2月初有10名年齡在70歲至100歲之間的長者在食用午餐後出現腹瀉和其他症狀，其中一名男長者死亡。

根據香港衛生防護中心，諾如病毒常引致急性腸胃炎，是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們還可以從被感染的人、受污染的食物或水，或通過接觸污染的表面得到諾如病毒感染。

2025年2月19日，日本富山市，一名行人走過白雪覆蓋的富山城。（Getty）

感染於冬天較常見

諾如病毒感染於冬天較為常見，日本多個地方近期也出現個案，例如青森縣2月11日報告有酒店爆出47人食物中毒事件，部份客人與廚師的糞便驗出諾如病毒。所有患者已康復。酒店之後暫停營業5天。2月13日在靜岡縣濱松市某居酒屋用餐的7名顧客出現腹瀉、嘔吐等症狀，也驗出諾如病毒。

根據統計，多宗食物中毒事件累計致逾百人出現嘔吐、腹瀉等症狀。

據日媒指，諾如病毒存活時間長，根據不同環境，其傳染性可持續長達兩個月，民眾除了要常用肥皂徹底洗手外，如果家中有感染者，要盡可能隔離出現症狀的人，盡量減少接觸。