中國籲公民避免赴日恐重創日本旅遊業　首3季748萬華遊客地區之冠

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論持續延燒！中國外交部11月14日深夜突然發布公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，向日本表達不滿與施壓。這對今年吸引 748萬中國大陸遊客的日本來說，觀光恐怕會大受影響。



中日關係漸趨緊張 日本觀光恐重挫

日本放送協會（NHK）報道，高市早苗11月7日在國會公開表示，如果武力行為導致「台灣有事」，日本將啟動相關程序，言論在中日台引發熱議。隨著中國激烈反彈，高市僅表示未來不會在國會針對假設性的問題作如此答覆，不過仍強硬說道：「沒打算收回言論。」

後續中日雙方持續在外交上攻防，中國外交部14日深夜發布公告，除了呼籲中國民眾暫時不要前往日本外，也提醒在日的中國公民注意自身安全，警惕周遭。中國外交部也指出，日本在台灣議題的發言「公開且具挑釁性」，嚴重惡化雙方交流。

根據日本觀光局數據，今年前9個月，總計748萬中國大陸遊客湧入日本，是所有國家和地區之中最高的。中國突然大動作發布旅遊警示，恐怕會波及日本觀光。日本外務省官員坦言，中國正在加大施壓，不排除後續會有更多動作，將時刻緊盯情勢發展。

