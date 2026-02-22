韓政府顧及中國　拒絕參加美軍提議的美日韓三邊空中演習

據韓國《朝鮮日報》網站2月21日報道，據透露，由於韓國政府拒絕了美國提出的韓美日三邊空中演習的邀請，美國和日本於16日和18日在日本海和東海舉行了聯合演習。報道說，從關島起飛的B-52轟炸機於18日在從濟州島以南延伸到台灣的東海進行了訓練，然後向北移動並一度進入了黃海海域。



報道提及，駐韓美軍也於18日至19日在黃海海域展開了單獨的演習。駐韓美軍的10餘架F-16戰機在兩天內出動超過100架次，為一次前所未有的大規模演習。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮與韓國總統李在明舉行會談時暗示，美方有可能要求韓方轉讓駐韓美軍基地地皮所有權。(Reuters)

儘管駐韓美軍的演習採取了獨立形式，但由於其開始時間與參加美日聯合演習的一架B-52轟炸機進入黃海海域為同一天，因此被解讀為帶有為這架B-52轟炸機護航的性質。隨着中國軍隊緊急出動戰機以應對美國的演習，美國和中國戰機18日在黃海上空展開了對峙。

報道稱，韓國軍方此前拒絕了美國提出的三邊演習建議。在美中對峙發生後，韓方還向美國提出了抗議。韓國國防部長官安圭伯和聯合參謀本部議長陳永承分別打電話給駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）表示抗議。有報道稱，韓國現政府不願捲入美中矛盾，擔心美國將駐韓美軍的作用從「遏制朝鮮」轉變為「對抗中國」，兩者間的分歧已經顯現出來。

駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）。（Wiki）

韓國總統李在明上個月在新年記者會上強調了「戰略自主」，並且說，「聯盟中不應該發生『糾纏』和『拋棄』」。

韓國政府希望減少韓美聯合演習，以便為韓朝對話創造氛圍。這種願望可能也是衝突的根源之一。李在明總統13日主持安保長官會議後，韓方討論了恢復《「9·19」軍事協議》和調整演習等緩解韓朝緊張局勢的舉措。目前，韓國軍方正在與美方討論這個問題。

本文獲《參考消息》授權轉載

