尹錫悅｜韓國民非暴力阻戒嚴獲提名和平獎 李在明：人類歷史典範
撰文：劉耀洋
韓國前總統尹錫悅戒嚴案2月19日一審被判內亂罪成，判處終身監禁。據韓聯社報道，由聯合國教科文組織創立的國際政治科學協會（IPSA）1月已向挪威諾貝爾委員會提名韓國全體國民為諾貝爾和平獎潛在候選人，指韓國民眾透過非暴力公民參與克服2024年戒嚴帶來的憲政危機是全球典範。
韓聯社19日報道，首爾國立大學教授金義英（Kim Eui-young，音譯）表示，多名重量級政治學家上月已向挪威諾貝爾委員會提交推薦信，提名韓國「全體國民（Citizen Collective）」獲諾貝爾和平獎。
提名者將反對尹錫悅戒嚴的政治運動形容為為非暴力公民參與的典範，並把該運動明名為「光明革命」（Revolution of Light），意指當時示威者舉起螢光棒、燭光在街頭示威的場景。
金義英稱，在世界民主衰退之際，韓國僅用了六個月就克服了叛亂，恢復了民主。他表示：「正如韓流音樂和韓劇對世界做出積極貢獻一樣，韓國民主也達到同樣水平。」
李在明同日也在社交媒體X發文，轉發韓國國民獲提名諾貝爾和平獎的報道，強調韓國擁有足以成為人類歷史典範的偉大國民。
