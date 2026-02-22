日本擬2028年推入境前審查制度　未獲認證旅客將被拒登機

日本政府2月21日向臨時國會提交《出入國管理及難民認定法》修正案，計劃於2028年度內引入針對外國旅客的「電子渡航認證制度（JESTA）」，規定航空公司必須拒絕未獲認證者登機。



《日經新聞》報道，根據修正案，JESTA將適用於所有來自日本短期免簽國家及地區的旅客。旅客須在出發前於網上申報職業、訪日目的及住宿等資料，由出入國在留管理廳進行審核，通過後收取費用並發出認證。

旅客抵達日本後，將於審查終端登記臉部照片及指紋，若無問題可經自動人臉識別通道快速通關，以解決近年旅客增加導致的長時間排隊問題。

日本富山市市景及富山城，攝於2025年2月（Getty）

此制度參考美國ESTA系統，旨在防止非法逾期滯留及有犯罪記錄者入境。航空公司須在辦理登機手續時，將旅客個人資料傳送審查，僅在接獲認證通知後方可發出機票。

此外，修正案將一般更新在留資格手續費上限提高至10萬日圓（約5,200港元），永住許可手續費上限則提高至30萬日圓（約15,600港元），新制度預計於2026年度末前上調費用，並於2028年度全面實施JESTA，以配合日本政府加強入境管理及效率提升的政策方向。