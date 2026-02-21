日本行李箱棄置成災　東京酒店出奇招回收改裝　用途更意想不到

隨着訪日觀光客人數增加，日本各大觀光景點、機場與酒店，近年來頻頻出現行李箱被隨意棄置，已成新的城市亂象，有酒店業者出奇招，將廢棄行李箱變身為種菜容器，加以廢物利用。



《產經新聞》報道，根據成田機場警署統計，去年截至6月底的短短半年內，已確認約400件被放置的行李箱，數量明顯高於往年。然而，真正回頭認領行李的旅客卻寥寥無幾，機場相關人員指出，實際前來取回的僅約一成，

不排除有旅客在日本購買新的大型行李箱，將物品轉移後，直接放棄原本的舊箱子。

在棄置行李問題日益嚴重之際，有業者嘗試以創意方式因應，東京都千代田區一間酒店的屋頂菜園，成排的行李箱整齊排列，箱內長出翠綠的青椒與辣椒，成為另類風景。

該酒店「東京庭之酒店」（Hotel Niwa Tokyo）住宿客人中約8成為外國旅客，自2023年春天起，開始將部分遭旅客遺棄的行李箱，改造成屋頂菜園的種植容器。飯店方面表示，每個月大約會有3至4個因輪子或把手損壞而被留下的行李箱。

酒店總經理海老沼悟透露，當時在垃圾集中區看到大量準備丟棄的行李箱，「覺得就這樣丟掉太可惜了」，於是動手切割改造，至今已製作約40個行李箱花盆。

他指出，相較過去使用的麻袋，行李箱不僅更耐用、保水性更佳，還能依箱體形狀進行直立或橫向栽培，使用上更具彈性，目前已成功種植約30種蔬果，收成後直接供應酒店內餐廳，製作成沙律供客人享用。

