應對暗殺風險　哈梅內伊據報密令委任「事實上總統」及核心決策圈

《紐約時報》引述多名伊朗高級官員報道，因應美伊開戰風險及面臨暗殺威脅，伊朗最高領袖哈梅內伊已（Ayatollah Ali Khamenei）下達一系列密令，為關鍵軍政職位設定多達四層接班人，並授權核心圈在其遭暗殺或失聯時代行決策，並正式委託最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）確保政權存續，使後者成為伊朗「事實上的總統」。



根據六位高級官員和軍方成員所述，拉里賈尼已全面接管內政外交，包括指揮鎮壓國內大規模示威而造成約7000人死亡，主導與美國的核談判，以及聯繫俄羅斯、卡塔爾等盟友。

報道指出，伊朗領導層正為其「政治生存」作最壞打算，內部正討論若高層被殲滅，將參照委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的模式，由拉里賈尼等人充當「伊朗的羅德里格斯」，在壓力下接管政權並與美方談判。

2026年2月10日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）抵達阿曼首都馬斯喀特（Muscat）。（Reuters）

不過，拉里賈尼等潛在看守領袖均背負大規模鎮壓示威及貪腐指控，專家認為預備接班的領導層戰爭後能否穩住局勢仍存極大變數。

哈梅內伊還同時授權一個由心腹組成的「核心圈子」代行決策權，以便在哈梅內伊被暗殺或通訊中斷時，政權仍能運作。其成員包括軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）、議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及辦公室主任希賈齊（Ali Asghar Hejazi）。

雖然哈梅內伊早前已秘密指定三名潛在「領袖繼承人」，但由於拉里賈尼不具備高級神職人員資格，因此並非潛在繼承人之一。