美伊局勢緊張之際　英媒：伊朗拒運走高濃縮鈾　惟願意降低其純度

美國與伊朗緊張局勢不斷升溫之際，英國《衛報》2月21日引述伊朗消息人士報道，伊朗拒絕運走其擁有的300公斤高濃縮鈾庫存，但願意在國際原子能總署（IAEA）的監督下降低庫存濃縮鈾的純度。



據報道，這項提議將成為伊朗未來數日向美國提出的方案的核心內容。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）現時正考慮是否動用其在中東集結的龐大海軍力量攻擊伊朗。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

報道指，伊朗現在擁有60%純度的鈾庫存，接近武器級，但願意將其純度降低至20%或更低。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）近日聲稱，美國並未要求伊朗放棄在伊朗境內進行濃縮鈾的權利。雙方的關注點在於濃縮鈾的純度以及允許使用的離心機數量。

報導提到早前曾有討論將伊朗的庫存核材料運往俄羅斯，以及將伊朗國內的濃縮鈾計劃與海外財團對接，但伊朗方面堅稱，從未提及財團的概念。

接近伊朗政府的媒體引述一位伊朗外交官表示：「我們在談判中強調了這一立場，即核材料不會離開伊朗。」

伊朗對其相對強硬立場的描述顯示，國際原子能機構在檢查伊朗核設施方面所能獲得的准入程度將至關重要。

阿拉格齊2月20日（周五）接受美媒MS NOW採訪時表示，他的反建議草案可能在未來兩三天內準備就緒，供伊朗高層官員審閱，美伊雙方或將在大約一周內舉行更多會談。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

伊朗的提議很可能決定特朗普是否會向伊朗採取軍事行動。