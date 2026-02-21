美媒：哈梅內伊父子成為美國潛在打擊目標

美國媒體稱，美國五角大樓已向總統特朗普（Donald Trump）提供打擊伊朗的多種方案，其中一個方案是「清除」伊朗最高領袖哈梅內伊哈梅內伊（Ali Khamenei）和他的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。



美國新聞網站Axios星期五（2月20日）引述特朗普一名顧問的話說，五角大樓針對各種情況都準備了方案，「其中一個方案是『清除』伊朗最高領袖哈梅內伊、他的兒子穆傑塔巴，以及所有毛拉（意指教長）」。

這名顧問說：「總統會選擇什麼，沒人知道。我想他自己也不知道。」

右圖：2025年6月13日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）左圖：2026年1月6日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在甘迺迪中心出席眾議院共和黨人閉門會議，並在發表演說作出跳舞的動作。（Reuters）

另有消息人士稱，數周前有人向特朗普提出了「刺殺」哈梅內伊及其子的計劃。

Axios還引述美國高級官員的話說，特朗普政府準備考慮允許伊朗進行「象徵性」濃縮鈾的方案，但前提是不會為伊朗製造核武器留下任何可能性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

