美媒：哈梅內伊父子成為美國潛在打擊目標
撰文：聯合早報
美國媒體稱，美國五角大樓已向總統特朗普（Donald Trump）提供打擊伊朗的多種方案，其中一個方案是「清除」伊朗最高領袖哈梅內伊哈梅內伊（Ali Khamenei）和他的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。
美國新聞網站Axios星期五（2月20日）引述特朗普一名顧問的話說，五角大樓針對各種情況都準備了方案，「其中一個方案是『清除』伊朗最高領袖哈梅內伊、他的兒子穆傑塔巴，以及所有毛拉（意指教長）」。
這名顧問說：「總統會選擇什麼，沒人知道。我想他自己也不知道。」
另有消息人士稱，數周前有人向特朗普提出了「刺殺」哈梅內伊及其子的計劃。
Axios還引述美國高級官員的話說，特朗普政府準備考慮允許伊朗進行「象徵性」濃縮鈾的方案，但前提是不會為伊朗製造核武器留下任何可能性。
